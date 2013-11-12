Аренда коттеджей в регионе:
 
Поддержка и реклама на сайте:

info@za-gorodom.su

Главная / Москва / Коттедж 7700
Добавить Удалить

Дом 7700

  • Московская область, Раменский район, село Заворово
  • Новорязанское шоссе, 45 км от МКАД
  • Максимальное размещение до 15 человек, комфортное до 15 человек

Особенности

Баня, Бассейн, Бильярд или теннисный стол, Мангал, Беседка

Забронировать Задать вопрос Добавить в избранное Удалить из избранного

Цены * Все комиссии включены или отсутствуют.

Будни от 13000 руб. за одни сутки
Выходной от 20000 руб. за одни сутки
Выходные от 30000 руб. с пятницы по воскресенье
Новый год от 110000 руб. с 30 декабря по 2 января
Цена на НГ 2022 не подтверждена!

* Описание и цены формирует собственник или его представитель.
Цена зависит от рода мероприятия, количества гостей, времени года
и может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону.

Нашли этот коттедж дешевле?


Дополнительная информация о стоимости:

Стоимость указана за 10 человек каждый последующий оплачивается отдельно - 500 рублей с человека за сутки.

Берется страховой депозит 10000 руб.

При аренде на двое суток и более игровая комната входит в стоимость аренды.

В оплату входит: оплата всех коммунальных услуг, пользование мангалом (решетки и шампура бесплатно), все постельные принадлежности, полотенца.
В оплату не входит: оплата электроэнергии по счетчику, уборка после проживания (вы можите сделать ее сами без доплаты).
Исключено: пользование пиротехникой, громкая музыка на улице, курение в доме и домашние животные. Спасибо за понимание.

Контакты

8(926)602-39-10

Наталья Владимировна

* Скажите, что звоните по объявлению с сайта «Дом за городом»

Занятость коттеджа

СОБСТВЕННИК!!! сдает в аренду чистый и ухоженный, очень просторный ДВУХЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ ( дом, дачу ) 360м2 для маленьких не шумных компаний (до 15 человек) и семейного отдыха. Компании с детьми приветствуются.
 Новорязанское шоссе 45 км. от МКАДа. Основа дома – сосновый брус, внутренняя отделка – натуральное дерево, снаружи облицован кирпичом. В деревянном доме дышится легко и чисто, а атмосфера там совсем особенная. Если Вы заботитесь о здоровье, своем и Ваших детей - это Ваш выбор. 

 Участок 20 соток огорожен сплошным забором, на участке профессиональный кованный  мангал, детская площадка (горка, песочница), летняя кухня, тент с зоной отдыха, лавочки, колодец с чистейшей питьевой водой, парковка на 6 авто. 


Сауна настоящая финская на дровах с липовой парной оплачивается 3'000 ₽ за 3 часа. В оплату входят: услуги истопника, топка дровами, эфирное запарное масло на выбор, пользование шапочками, тапочками, полотенцами и простынями, обливные ведра с чистейшей колодезной водой, травяной очищающий антипахмельный чай.

 В доме есть все удобства (горячая и холодная вода, канализация, отопление, электроснабжение 15 кВт и т.д), спутниковое TV (140 каналов), TV плазма 46 дюймов, современный музыкальный центр, ДОК-станция, караоке. Автономное водоснабжение от собственной АРТЕЗИАНСКОЙ скважины в 250 метров. Профессиональная многоступенчатая фильтрация воды. У нас из под крана течет чистейшая вода!!! Автономная канализация. Из бытовой техники есть все (посудомоечная и стиральная машины, холодильник, печь СВЧ, кофе машина и т.д.) В доме с комфортом могут разместиться 15 человек. Дом окружен лесным массивом. Рядом (30 мин пешком) рыбное хозяйство «Заворовские озёра». Неподалеку деревня в ней магазины, больница, церковь. 

 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: 
 - Холл-гостиная 25м2 с удобной мягкой мебелью (при желании она расклабывается на 4 спальных места) 
 - Кухня-столовая 30м2 с огромным банкетным столом на 4-14 человек. На кухне имеется вся необходимая бытовая техника и посуда. 
 - Комната-спальня 35м2 с двумя двухспальными кроватями, телевизор.
 - Комната-спальня 40м2 с большой двухспальной кроватью, раскладным диваном, TV плазма 46 дюймов. 
- Санитарная комната с итальянской сантехникой.

 ВТОРОЙ ЭТАЖ: 
 - Холл-гостиная 25м2 с двухспальным раскладным диваном. 

 - Комната-спальня 35м2 с двуспальной кроватью и мягкой мебелью
 - Комната-спальня 30м2 с большой двуспальной кроватью, комодом и телевизором.
 - Комната-спальня 25м2 с итальянской мебелью PREMIUM класса, большим ЖК TV 

- Санитарная комната с французской сантехникой

Остальное пространство (технические помещения) закрыто на ключ.

Что нужно сделать, чтобы забронировать коттедж...

Вы можете ознакомиться с типовым договором аренды между Вами и собственником дома. Никаких посредников в договоре, только прямая арендаа!

Егор и Ольга 12 Nov 2013 в 20:13 #
Снимали этот дом на выходные для празднования дня рождения компанией 10 человек. Всем все очень понравилось. Дом действительно великолепный. Даже не понятно почему такая маленькая цена. Хозяевам надо подумать над увеличением своих доходов )))) В конце празднования решили с женой привести детей и остаться только нашей семьей еще на недельку. Только вернулись с каникул и опять хочется туда. Жаль что у детей осенние каникулы длятся не месяц ))). Там так было комфортно и спокойно. А какой воздух. СКАЗКА. Хотели снять дом на лето, но... хозяева там сами все лето отдыхают. Жаль конечно.
Оцените коттедж:
Данные контакты не публикуются на сайте
и нужны исключительно для проверки информации.

- Организация банкетов, фуршетов, свадебных мероприятий
- Меню на любой вкус от 1500 рублей (с учетом продуктов и работы поваров)
- Услуги повара - от 7000 рублей (при самостоятельной закупке продуктов)
- Бармен - от 5500 рублей
- Официанты - 4500 рублей (8 часов работы)
-  Аренда текстиля, посуды, шатров, мебели до 500 персон
-  Шоколадный фонтан, горка шампанского, фондю
-  Попкорн-машина, кальяны
И многое другое…
По всем вопросам организации питания обращайтесь: info@za-gorodom.su

Недорогое питание в коттедже...
- Услуга «Свадьба под ключ»
- Оформление шарами и текстилем (любая площадка)
- Пиротехника, салют, фейерверк шоу (Москва или МО)
- Фото и видео съемка
- Свадебный распорядитель
- Ведущий мероприятия и музыкальное оформление
- Услуга «Дискотека»
- Выездной ресторан и аренда мебели, посуды и многое другое...

Условия и стоимость уточняйте: info@za-gorodom.su

 
Перейти к полной версии

© «Загородом» 2011-2023

При полном или частичном использовании материалов с сайта в Интернете активная ссылка на Загородом обязательна.

Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой.

Заходя на сайт и используя размещенную на нём информацию, Вы принимаете Условия использования веб-сайта,
без всяких условий и оговорок.

Связь с дирекцией сайта Za-Gorodom.su:

Telegram: @s_petrovich

director@za-gorodom.su

Поддержка и реклама на сайте:

msgsupport@za-gorodom.su

msginfo@za-gorodom.su

skypeManakhov.s

Мы в социальных сетях:        

Информация для партнеров

Наши вакансии