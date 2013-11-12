СОБСТВЕННИК!!! сдает в аренду чистый и ухоженный, очень просторный ДВУХЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ ( дом, дачу ) 360м2 для маленьких не шумных компаний (до 15 человек) и семейного отдыха. Компании с детьми приветствуются.

Новорязанское шоссе 45 км. от МКАДа. Основа дома – сосновый брус, внутренняя отделка – натуральное дерево, снаружи облицован кирпичом. В деревянном доме дышится легко и чисто, а атмосфера там совсем особенная. Если Вы заботитесь о здоровье, своем и Ваших детей - это Ваш выбор.



Участок 20 соток огорожен сплошным забором, на участке профессиональный кованный мангал, детская площадка (горка, песочница), летняя кухня, тент с зоной отдыха, лавочки, колодец с чистейшей питьевой водой, парковка на 6 авто.



Сауна настоящая финская на дровах с липовой парной оплачивается 3'000 ₽ за 3 часа. В оплату входят: услуги истопника, топка дровами, эфирное запарное масло на выбор, пользование шапочками, тапочками, полотенцами и простынями, обливные ведра с чистейшей колодезной водой, травяной очищающий антипахмельный чай.



В доме есть все удобства (горячая и холодная вода, канализация, отопление, электроснабжение 15 кВт и т.д), спутниковое TV (140 каналов), TV плазма 46 дюймов, современный музыкальный центр, ДОК-станция, караоке. Автономное водоснабжение от собственной АРТЕЗИАНСКОЙ скважины в 250 метров. Профессиональная многоступенчатая фильтрация воды. У нас из под крана течет чистейшая вода!!! Автономная канализация. Из бытовой техники есть все (посудомоечная и стиральная машины, холодильник, печь СВЧ, кофе машина и т.д.) В доме с комфортом могут разместиться 15 человек. Дом окружен лесным массивом. Рядом (30 мин пешком) рыбное хозяйство «Заворовские озёра». Неподалеку деревня в ней магазины, больница, церковь.



ПЕРВЫЙ ЭТАЖ:

- Холл-гостиная 25м2 с удобной мягкой мебелью (при желании она расклабывается на 4 спальных места)

- Кухня-столовая 30м2 с огромным банкетным столом на 4-14 человек. На кухне имеется вся необходимая бытовая техника и посуда.

- Комната-спальня 35м2 с двумя двухспальными кроватями, телевизор.

- Комната-спальня 40м2 с большой двухспальной кроватью, раскладным диваном, TV плазма 46 дюймов.

- Санитарная комната с итальянской сантехникой.



ВТОРОЙ ЭТАЖ:

- Холл-гостиная 25м2 с двухспальным раскладным диваном.

- Комната-спальня 35м2 с двуспальной кроватью и мягкой мебелью

- Комната-спальня 30м2 с большой двуспальной кроватью, комодом и телевизором.

- Комната-спальня 25м2 с итальянской мебелью PREMIUM класса, большим ЖК TV

- Санитарная комната с французской сантехникой

Остальное пространство (технические помещения) закрыто на ключ.

Вы можете ознакомиться с типовым договором аренды между Вами и собственником дома. Никаких посредников в договоре, только прямая арендаа!